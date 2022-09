Premier League sagt Spieltag ab

Die Premier League hat den gesamten siebten Spieltag, der planmäßig von Samstag bis Montag ausgetragen werden sollte, abgesagt. Grund ist der Tod von Queen Elizabeth II. Liga-Vorstand Richard Masters sagt: „Wir und unsere Klubs möchten den langen und unermüdlichen Dienst Ihrer Majestät für unser Land würdigen.“

Eine Neuansetzung der Partien steht noch aus. Masters erklärt: „Dies ist eine sehr traurige Zeit, nicht nur für die Nation, sondern auch für die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die sie bewundert haben. Wir trauern gemeinsam mit allen, die ihren Tod beklagen.“

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.