FC Bayern: Hoeneß verrät Kanes Zukunftsplan

Es ist kein Geheimnis, dass der FC Bayern den Vertrag von Harry Kane gerne verlängern würde. Jetzt äußert sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß zur Thematik.

von Julian Jasch
Gelingt es dem FC Bayern, Torjäger Harry Kane (32) von einer Verlängerung seines bis 2027 datierten Vertrags zu überzeugen? Uli Hoeneß zufolge stehen die Chancen diesbezüglich nicht schlecht.

„Wenn es nach uns geht – und ich habe gehört auch nach ihm –, dann wird er den Vertrag verlängern“, plauderte der Klubpatron am heutigen Sonntagabend in einem Talk bei den Power Days in der Münchner Olympiahalle über die Zukunftspläne des englischen Angreifers.

H. Kane Angreifer - 32 Jahre Logo FC Bayern München FC Bayern München England England #9 Harry Kane
Tore 31
Gespielte Spiele 27
Gehalt/Monat 2,10 Mio.€

Zuletzt sickerte bereits durch, dass Kane von seiner 65-Millionen-Ausstiegsklausel, die bis Ende Januar zu ziehen wäre, wohl keinen Gebrauch machen wird. „Wir gehen davon aus, dass er seinen Vertrag bis 2027 auf jeden Fall erfüllt“, bestätigte Hoeneß.

Zeitdruck herrscht an der Säbener Straße also nicht. Konkrete Gespräche über einen neuen Deal sollen erst im Frühjahr stattfinden. Schon jetzt machen aber beide Parteien kein Geheimnis daraus, dass eine Weiterführung der Zusammenarbeit gut möglich ist.

