WM: Kuriose Kader-Entscheidung bei Spanien

In der vorläufigen Auswahlliste für die Weltmeisterschaft gibt es eine große Überraschung bei Spanien. Laut der ‚as‘ sucht man vergeblich nach Alvaro Carreras von Real Madrid auf der vom RFEF (spanischer Fußballverband) übermittelten Auswahl. Kurios: Fran García, Backup von Carreras bei den Königlichen, gehört zum 55 Mann starken Aufgebot, aus dem 26 Profis für die WM in Nordamerika gemeldet werden dürfen.

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Außerdem berichtet die Sportzeitung, dass Nationaltrainer Luis de la Fuente auf zwei Routiniers verzichtet. Alvaro Morata (33/Como 1907) und Dani Carvajal (34/Real Madrid) gehören nicht zur Vorauswahl und können deshalb auch nicht Teil der Furja Roja beim Großturnier in den USA, in Kanada und in Mexiko sein.