Nürnberg verleiht Rosenlöcher

Linus Rosenlöcher schließt sich für den Rest der Saison dem dänischen Zweitligisten Esbjerg fB an. Wie der Verein mitteilt, wird der 21-Jährige vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Nachdem der Innenverteidiger in der vergangenen Saison noch fünfmal bei den Profis in der zweiten Liga mitwirken durfte, setzte Trainer Robert Klauß seit diesem Sommer nicht mehr auf den Linksfuß.

Rosenlöcher spielte stattdessen in der laufenden Saison 14 Mal in der Regionalliga für die Zweitvertretung der Franken und erzielte dabei zwei Treffer. „Ich freue mich auf diesen Schritt. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Ich habe große Lust auf die Aufgabe“, sagt der Abwehrmann.