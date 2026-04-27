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Neuer Job für Gerrard?

von Dominik Sandler - Quelle: The Independent
Steven Gerrard dirigiert sein Team @Maxppp

Als Trainer könnte Steven Gerrard schon bald nach England zurückkehren. Wie ‚The Independent‘ berichtet, arbeitet Bristol City an der Verpflichtung des 45-Jährigen. Gerrard wolle wieder einen Trainerposten übernehmen und könne sich vorstellen, in der Championship zu arbeiten, so die Zeitung.

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Dem Vernehmen nach würde auch Absteiger FC Burnley Gerrard gerne einstellen. Dort steht Scott Parker vor dem Aus. Gerrard war bis Januar 2025 in Saudi-Arabien bei Al Ettifaq tätig und ist seitdem ohne Klub. Der ehemalige Topstar des FC Liverpool hatte als Trainer zuvor bei den Glasgow Rangers und Aston Villa Erfahrung gesammelt.

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