120 Millionen plus X: Ten Hags Einkaufsliste für United

Den ersten Schritt zurück in die Erfolgsspur hat Manchester United gemacht. Zur kommenden Saison kommt Ajax Amsterdam-Trainer Erik ten Hag ins Old Trafford, um den Red Devils wieder zu Ruhm zu verhelfen. Laut ‚Daily Mail‘ steht dem Niederländer im Sommer ein Transferbudget von 120 Millionen Euro zur Verfügung – und es könnte sogar noch mehr werden.

Abgänge für mehr Budget

Dem Bericht zufolge sind besagte 120 Millionen die Grundlage. Erhöhen könnten sich die Mittel für neue Spieler durch Abgänge. Genannt werden Eric Bailly (28), Phil Jones (30), Anthony Martial (26) und Andreas Pereira (26), die allesamt die Freigabe erhalten sollen. Die Verkäufe würden ten Hags Möglichkeiten auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, erweitern.

Hinzu kommen die ablösefreien Wechsel von Paul Pogba (29), Juan Mata (33), Jesse Lingard (29), Nemanja Matic (33) und Edinson Cavani (35) – allesamt Topverdiener im United-Kader. Das eingesparte Gehalt wird ebenfalls reinvestiert, heißt es im Bericht.

Wildert ten Hag bei Ajax?

Normalerweise betonen abwandernde Trainer oft, dass sie nicht beim künftigen Ex-Klub wildern möchten. Aussagen diesbezüglich gibt es Stand jetzt noch keine von ten Hag. Wahrscheinlich auch deshalb, weil Ajax als eine der größten Talentschmieden in Europa gilt und man sich nicht die Tür verschließen möchte, Spitzenspieler aus Amsterdam in die Premier League zu lotsen.

Laut der ‚Times‘ steht Antony (22) ganz oben auf der Wunschliste des angehenden United-Coachs. Der Brasilianer wird seit geraumer Zeit mit zahlreichen Topteams in Verbindung gebracht und dürfte bei einem adäquaten Angebot auch trotz bis 2026 laufenden Vertrags schon im Sommer einen Markt haben. Dem Bericht zufolge wäre Ajax ab umgerechnet 65 Millionen Euro Ablöse gesprächsbereit.

Problemzone: Innenverteidigung

Um der Schwachstelle in Uniteds Defensive Herr zu werden, will ten Hag offenbar auch einen neuen Innenverteidiger holen. Lisandro Martínez (24) von Ajax wäre laut ‚Times‘ ein möglicher Kandidat. Die englische Tageszeitung bringt auch Matthijs de Ligt (22) von Juventus Turin mit United in Verbindung. Der Abwehrhüne und ten Hag kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Ajax.

Auch Manuel Akanji (26) wurde vor einigen Wochen noch heiß in Manchester gehandelt. Zuletzt wurde es etwas ruhiger um einen potenziellen Wechsel des Innenverteidigers von Borussia Dortmund. Ten Hag wird sich diesbezüglich wohl mit Ralf Rangnick austauschen, der ihm auch in Zukunft noch in beratender Tätigkeit zur Seite stehen wird.

Alternativen zu Rice und Phillips?

Im zentralen Mittelfeld drückt ebenfalls der Schuh. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um ein Interesse an Declan Rice (23) von West Ham United und Kalvin Phillips (26) von Leeds United. Beide sind englische Nationalspieler und dürften einen Wechsel nach Manchester als logischen nächsten Karriereschritt betrachten. Die Ablöseforderungen ihrer jeweiligen Klubs liegen aber jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke.

Mit Ryan Gravenberch (19) befindet sich ein Schützling von ten Hag auf dem Markt, der die für die Position in Frage käme. Aktuell sieht alles danach aus, dass der Box-to-Box-Spieler zum FC Bayern wechselt – es hakt jedoch an einer gütlichen Einigung zwischen Ajax und dem deutschen Rekordmeister. Ob die Red Devils versuchen werden, kurzfristig dazwischenzufunken, bleibt abzuwarten.