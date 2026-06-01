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Offiziell 2. Bundesliga

Überraschung: Wolfsburg kauft Hornby

Der VfL Wolfsburg rüstet sich für die Mission Wiederaufstieg. Dabei ist ein Blitz-Transfer gelungen.

von Lukas Hörster - Quelle: vfl-wolfsburg.de | Sky
1 min.
Fraser Hornby im Sondertrikot der Lilien @Maxppp

Fraser Hornby zählte in den vergangenen Saisons zu den besten Offensivspielern der zweiten Liga. Und auch in der kommenden Saison wird er im Unterhaus auf Torejagd gehen. Der VfL Wolfsburg verpflichtet den 26-jährigen Schotten überraschend.

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Hornby kommt laut ‚Sky‘ für vier Millionen Euro plus Boni von Darmstadt 98 und hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. VfL-Manager Pirmin Schwegler verrät: „Fraser hatte auch andere Möglichkeiten und hätte beispielsweise in die Bundesliga wechseln können. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir ihn vom VfL Wolfsburg überzeugen konnten.“

2023 war der 1,95-Meter-Schlaks von Stade Reims nach Darmstadt gekommen. In 64 Spielen für die Lilien gelangen Hornby 25 Tore und zehn Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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