Überraschung: Wolfsburg kauft Hornby

Fraser Hornby zählte in den vergangenen Saisons zu den besten Offensivspielern der zweiten Liga. Und auch in der kommenden Saison wird er im Unterhaus auf Torejagd gehen. Der VfL Wolfsburg verpflichtet den 26-jährigen Schotten überraschend.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hornby kommt laut ‚Sky‘ für vier Millionen Euro plus Boni von Darmstadt 98 und hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. VfL-Manager Pirmin Schwegler verrät: „Fraser hatte auch andere Möglichkeiten und hätte beispielsweise in die Bundesliga wechseln können. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir ihn vom VfL Wolfsburg überzeugen konnten.“

Fraser Hornby ist ein Wolf! 🐺



Der Offensivspieler kommt vom SV Darmstadt 98 zu unseren Grün-Weißen und hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Wir freuen uns auf dich, Fraser! 🔥#VfLWolfsburg pic.twitter.com/Qk96ftzf2S — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 1, 2026

2023 war der 1,95-Meter-Schlaks von Stade Reims nach Darmstadt gekommen. In 64 Spielen für die Lilien gelangen Hornby 25 Tore und zehn Vorlagen.