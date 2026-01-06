Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Neue Option für Gladbachs Netz

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Luca Netz ist bei Borussia Mönchengladbach aktuell nur Ersatzspieler @Maxppp

Ein weiterer Verein hat sich ins Werben um Linksverteidiger Luca Netz eingereiht. ‚Sky‘ zufolge beobachtet Tottenham Hotspur die Entwicklung des 22-Jährigen von Borussia Mönchengladbach, dessen Vertrag im Anschluss an die Saison ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit wurde immer mal wieder Lazio Rom als möglicher Abnehmer im Januar genannt, dort sucht man einen Nachfolger für den abwanderungswilligen Nuno Tavares (25). Offen ist, ob Netz schon im Winter den Hut nehmen könnte. Klar ist: Aktuell deutet sehr wenig auf eine Verlängerung bei den Gladbachern hin.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
M'gladbach
Spurs
Luca Netz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Luca Netz Luca Netz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert