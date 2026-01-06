Neue Option für Gladbachs Netz

Ein weiterer Verein hat sich ins Werben um Linksverteidiger Luca Netz eingereiht. ‚Sky‘ zufolge beobachtet Tottenham Hotspur die Entwicklung des 22-Jährigen von Borussia Mönchengladbach, dessen Vertrag im Anschluss an die Saison ausläuft.

In der Vergangenheit wurde immer mal wieder Lazio Rom als möglicher Abnehmer im Januar genannt, dort sucht man einen Nachfolger für den abwanderungswilligen Nuno Tavares (25). Offen ist, ob Netz schon im Winter den Hut nehmen könnte. Klar ist: Aktuell deutet sehr wenig auf eine Verlängerung bei den Gladbachern hin.