Brescia: Balotelli-Abschied schon sicher?

Mario Balotellis Abschied von Brescia Calcio ist offenbar schon in Stein gemeißelt. Nach Informationen des italienischen Journalisten Nicolò Schira werden sich die Wege im Anschluss an diese Saison trennen. Interesse bekunden Galatasaray und Vasco da Gama. Beide Klubs haben die Gespräche laut Schira bereits eröffnet.

Der inzwischen 29-jährige Balotelli war erst vor der Saison von Olympique Marseille nach Brescia gewechselt. Wirklich überzeugen konnte der exzentrische Stürmer im Trikot der Lombarden allerdings selten. Fünf Treffer aus 19 Partien stehen zu Buche. Sein Vertrag ist noch bis 2022 datiert.

