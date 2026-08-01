Neue Spur: Palacios verhandelt über Bayer-Abflug

Bayer Leverkusen droht im laufenden Transferfenster offenbar der Abgang von Exequiel Palacios. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Mittelfeldakteur bereit für eine neue Aufgabe.

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Das Interesse von RB Leipzig am argentinischen Vize-Weltmeister ist bereits seit einigen Tagen bekannt. Laut Romano beschäftigt sich inzwischen auch Premier League-Aufsteiger Ipswich Town mit einer Verpflichtung des 27-Jährigen.

Ein Transfer zeichne sich derzeit noch nicht unbedingt ab. Dennoch laufen dem Bericht zufolge im Hintergrund weiterhin Verhandlungen über einen möglichen Wechsel in diesem Sommer. Vertraglich ist Palacios noch bis 2030 an die Werkself gebunden, über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt.