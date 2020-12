Chelsea: Hudson-Odoi steht nicht zum Verkauf

Mehrfach war Callum Hudson-Odoi ein Thema beim FC Bayern. Inzwischen ist ein Transfer aber ausgeschlossen, da die Münchner nach den Verpflichtungen von Leroy Sané (24) und Douglas Costa (30) genug Optionen auf den offensiven Flügel-Positionen haben.

Für die unmittelbare Zukunft des englischen Nationalspielers ist das ohnehin nicht von Belang. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ steht Hudson-Odoi grundsätzlich nicht zum Verkauf. Zu groß ist das Potenzial des 20-Jährigen und zu wichtig ist er für die offensive Flexibilität der Blues.

Vorerst wird der schnelle Rechtsfuß somit nicht aus seinem bis 2024 datierten Vertrag entlassen. Vor allem in der Champions League bewies er zuletzt seinen Wert, erzielte zwei Treffer in der Gruppenphase. In der Premier League (Fünf Spiele, 168 Spielminuten, ein Tor) ist seine Statistik allerdings ausbaufähig.