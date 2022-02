FC Barcelona: Die Priorität heißt Haaland

„All in“ für Erling Haaland – will der FC Barcelona laut der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ im Sommer gehen. Die Verpflichtung des Torjägers von Borussia Dortmund genieße „höchste Priorität“. Der Großteil des Budgets soll demzufolge für Haalands Gehalt und die Ablöse investiert werden. Coach Xavi habe sich ebenfalls für den Kauf stark gemacht.

Auch die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet heute detailliert über die Transferpläne der Blaugrana – und schlägt in eine ähnliche Kerbe. Die „große Investition“ für den Sommer soll demnach Haaland heißen. Bei Berater Mino Raiola wurde das konkrete Interesse bereits hinterlegt.

BVB hofft noch

Die Entscheidung, wie es ab Sommer weitergeht, liegt beim Stürmer selbst. Dank einer Ausstiegsklausel kann er den BVB verlassen. Raiola soll den Barça-Verantwortlichen mitgeteilt haben, dass eine endgültige Entscheidung Ende März – spätestens Anfang April – fallen soll.

Wohin die Reise geht, soll in erster Linie von der persönlichen und sportlichen Perspektive abhängen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen stehen offenbar erst an zweiter Stelle.

Sowohl der BVB als auch Barça dürfen sich also wohl Hoffnungen machen, Haaland in der Saison 2022/23 an Bord zu haben. Denn ein Wechsel in die Premier League soll für den Norweger derzeit nicht infrage kommen. Und bei Real Madrid besetzt Karim Benzema den Platz im Sturmzentrum, zudem könnte ab Sommer Kylian Mbappé alle Blicke auf sich ziehen.