Verhärtete Fronten: Alaba wartet auf Bayern-Angebot

„Ich wünsche mir sehr, dass wir zeitnah eine Lösung finden“, äußerte sich David Alaba Mitte September. Bereits rund um das Champions League-Finalturnier im August gaben sich die Bayern-Funktionäre überaus positiv. Seitdem herrscht aber Stillstand.

Wie ‚Sport1‘ berichtet, will der Abwehrchef auf ein neues Vertragsangebot seines Arbeitgebers warten. Die bislang gebotenen elf Millionen Euro Grundgehalt zuzüglich sechs Millionen Euro an leistungsabhängigen Bonuszahlungen sind dem 28-Jährigen zu wenig.

Alaba vermisst die Wertschätzung

Wie bereits bei den Verhandlungen mit Manuel Neuer soll auch Alaba vor allem die Wertschätzung seines Ausbildungsklubs wichtig sein. Diese fehlt dem Österreicher nach wie vor. Wann beziehungsweise ob der Rekordmeister aber überhaupt noch ein neues Vertragsangebot vorgelegt, ist völlig offen.

Während der Transferperiode stellten die Bayern klar, dass der aktuelle Vertragsentwurf endgültig ist und nicht mehr überarbeitet werden soll. Die Zeit spielt aber für Alaba. Ab dem 1. Januar kann er mit einem neuen Arbeitgeber verhandeln, im Sommer dann ablösefrei gehen.

Ganz konkrete Abschiedsgedanken soll das Eigengewächs noch nicht haben, die internationalen Top-Klubs werden sich aber mit Sicherheit schon in Kürze in Stellung bringen. Einen ablösefreien Alaba-Abschied will der Triple-Sieger logischerweise vermeiden.