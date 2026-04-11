Rangnick-Zukunft fast geklärt

Ralf Rangnick bleibt aller Wahrscheinlichkeit nach auch über die WM im Sommer hinaus Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will sich der 67-jährige Deutsche mit seiner finalen Zusage zwar bis Ende April Zeit lassen – bei den grundsätzlichen Rahmenbedingungen herrsche jedoch schon Einigkeit.

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Rangnick trainiert die Alpennation seit Sommer 2022 und führte sie zu EM und WM. In 44 Länderspielen holte der Pionier der ballorientierten Raumdeckung stolze 26 Siege sowie acht Remis bei nur zehn Niederlagen. 2024 sagte Rangnick dem FC Bayern ab, um Trainer der Österreicher zu bleiben.