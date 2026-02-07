Menü Suche
FC Bayern: Aufatmen bei Neuer

von Daniel del Federico
Manuel Neuer im FCB-Dress @Maxppp

Manuel Neuer wird dem FC Bayern München im Duell gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 17:30 Uhr) aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen. Trainer Vincent Kompany bestätigte auf der Pressekonferenz: „Wenn alles gut läuft, sollte Manu heute wieder ins Training zurückkehren - und wir werden den gesamten Kader zur Verfügung haben.“

Der Einsatz des Keepers am Wochenende stand zuvor auf der Kippe, da der 39-Jährige zuletzt krankheitsbedingt pausieren musste. Auch bei Harry Kane (32) gibt es Entwarnung: Den Engländer hatte das gleiche Schicksal ereilt, doch auch der Torjäger kann gegen die Kraichgauer mitwirken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
