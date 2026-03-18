Nagelsmann trifft Musiala-Entscheidung

Julian Nagelsmann wird für die anstehenden Länderspiele auf Jamal Musiala (23) verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Bundestrainer im WM-Jahr kein unnötiges Risiko eingehen, der angeschlagene Bayern-Star soll in München seine Sprunggelenksbeschwerden auskurieren.

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Die Entscheidung sei in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern gefallen. Vincent Kompany hatte ohnehin darauf gedrängt, dass Nagelsmann auf eine Nominierung verzichtet. Nach seiner monatelangen Verletzungspause feierte Musiala in diesem Jahr sein Comeback. Zuletzt warfen ihn aber erneute Probleme am Sprunggelenk zurück.