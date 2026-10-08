Brighton-Boss überrascht mit Hürzeler-Statement

Tony Bloom sieht die immer wieder aufkeimenden Gerüchte um einen Abgang von Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion gelassen. Der Klubboss der Seagulls schätze seinen Trainer sehr, lasse sich jedoch durch die normalen Abläufe des Geschäfts nicht verunsichern, erklärt er gegenüber ‚The Athletic‘: „Es gibt viele Dinge auf der Welt, über die man sich Sorgen machen kann, aber den Verlust eines Cheftrainers oder von Spielern gehört nicht dazu. Natürlich möchte man das wirklich nicht, aber Cheftrainer kommen und gehen, Spieler kommen und gehen, aber der Fußballverein ist das Einzige, was hoffentlich für immer bestehen bleibt. Es macht also keinen Sinn, über diese Dinge nachzudenken.“

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Hürzeler, der in seiner dritten Saison beim Premier League-Klub an der Seitenlinie steht, reitet weiter auf der Erfolgswelle, ist aktuell mit dem kleinen Klub von der Ärmelkanalküste Tabellendritter. Im Sommer hatte unter anderem Bayer Leverkusen an dem 33-Jährigen gebaggert, einige weitere Klubs haben Hürzeler dem Vernehmen nach aktuell auf der Liste. Bloom betont: „Ich glaube, Fabian ist sehr glücklich beim Verein; wir sind sehr zufrieden mit ihm, möge das also noch lange so bleiben.“