Bei gleich drei neuen Mittelfeldspielern knackte Manchester City in diesem Sommer die 100-Millionen-Euro-Marke. Elliot Anderson (23) wurde schon früh im Transferfenster von Nottingham Forest verpflichtet, während Ayyoub Bouaddi (18) und Enzo Fernández (25) erst spät dazugestoßen sind. Insgesamt flossen stolze 381 Millionen Euro Ablöse, um das neue Mittelfeldtrio zu den Skyblues zu lotsen.

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Die Investition war auch bitter nötig, denn mit Bernardo Silva (31) und Rodri (30) verließen zwei absolute Leistungsträger den Verein, die unter Pep Guardiola eine Ära geprägt haben. Der designierte Nachfolger Nico González (24) zog zu Newcastle United weiter und auch Tijjani Reijnders (28) kehrte dem Klub in Richtung Saudi Arabien den Rücken. Im Mittelfeld alleine bleibt ein Transferminus von über 200 Millionen Euro, ohne dass eine deutliche Qualitätssteigerung zu erkennen ist.

Der Abgang von Ballon d’Or-Sieger Rodri wiegt schwer und auch der Verlust von Dauerbrenner Silva ist nicht zu unterschätzen. Anderson und Bouaddi sind zweifelsohne talentiert bis hochtalentiert, wie sie bei der Weltmeisterschaft in diesem Sommer bereits andeuten konnten, auf der ganz großen Vereinsbühne bisher jedoch unerprobt.

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Fernández wiederum bringt zwar reichlich Erfahrung mit, konnte sein Potenzial beim FC Chelsea aber nur selten konstant abrufen. Alle drei könnten im 4-2-3-1-System von Trainer Enzo Maresca ohnehin nur schwer gleichzeitig zum Einsatz kommen.

Alles hängt an Haaland

Im Sturmzentrum haben die Citizens zudem Omar Marmoush (27) an Tottenham Hotspur abgegeben, der dort zusammen mit Savinho (22) anheuert. Ein direkter Ersatz für den Ägypter kam nicht. Erling Haaland ist aktuell der einzige etatmäßige Mittelstürmer im Kader. Fällt der Norweger aus, müssten Antoine Semenyo (26) oder Phil Foden (26) positionsfremd im Sturmzentrum aushelfen.

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Die Abgänge der beiden Angreifer gen Nordlondon kompensierten die Skyblues mit zwei neuen Flügelspielern. Allan kommt für 37,5 Millionen Euro von Palmeiras, glänzte in seiner brasilianischen Heimat bisher allerdings nicht gerade als Tormaschine: In 96 Pflichtspielen für seinen Jugendklub erzielte der 22-Jährige lediglich neun Treffer und bereitete zwölf weitere vor.

Außerdem wurde Iliman Ndiaye vom FC Everton für 70 Millionen Euro verpflichtet. Der Senegalese war seit seinem Wechsel von Olympique Marseille im Sommer 2024 klar der beste Spieler der Toffees, ist aber ebenfalls kein klassischer Knipser.

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Wo landet Manchester City unter Enzo Maresca in dieser Saison? Meister CL-Platz EL/ECL-Platz kein internationales Geschäft Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der 26-Jährige glänzt als genialer Dribbler mit einem guten Auge für die Mitspieler, kann die Last des Toreschießens jedoch kaum alleine tragen, falls Haaland ausfällt. Ob Ndiaye ein klares Upgrade zur bisherigen Flügelzange um Jérémy Doku (24) und Semenyo darstellt, bleibt abzuwarten.