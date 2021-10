Unter „besten Spielern der Welt“: Salah will dreifaches Gehalt

Mohamed Salah reitet momentan auf einer Euphoriewelle. Der Ägypter legte einen Saisonstart nach Maß hin, traf wettbewerbsübergreifend in neun Pflichtspielen neunmal für den FC Liverpool und legte drei Treffer für seine Mitspieler auf. Auch am gestrigen Sonntagabend steuerte Salah beim 2:2-Unentschieden gegen Manchester City ein überragendes Tor und einen äußerst ansehnlichen Assist bei.

Für den ehemaligen Reds-Verteidiger und aktuellen TV-Experten bei ‚Sky Sports‘ Jamie Carragher gibt es kaum mehr Superlative für den Angreifer: „Ich glaube nicht, dass es derzeit jemanden gibt, der in der Welt oder in Europa besser spielt.“ Man kann die Aussage nachvollziehen, wenn man verfolgt, wie Salah die Zuschauer an der Anfield Road regelmäßig mit einer Mischung aus Effizienz und Eleganz zu Jubelarien animiert.

Vertragsverhandlungen in der Sackgasse?

Was den Fans nicht gefallen dürfte, ist die aktuelle Vertragssituation des Kapitäns der ägyptischen Nationalmannschaft. Der Kontrakt des Torjägers läuft 2023 aus – Gespräche über eine Verlängerung fanden wohl noch gar nicht statt. Der ‚Daily Mirror‘ berichtete vor einem Monat, die Forderungen des Offensivkünstlers würden sich auf 30 Millionen Euro pro Jahr belaufen. Damit würde er sein Jahressalär fast verdreifachen.

Für ‚The Athletic‘ sind Salahs Gehaltsansprüche inzwischen gerechtfertigt. „Salah ist eine Klasse für sich“, titelt das Sportportal und führt aus: „Liverpool sollte die Lohnstruktur für seinen neuen Vertrag aufbrechen.“ Eine Einigung zwischen Klub und Spieler ist dem Vernehmen nach in Kürze noch nicht zu erwarten.

Einzigartige Qualität

Salah steht mit 134 Treffern in 212 Spielen mittlerweile auf Rang zehn in der ewigen Torjägerliste des englischen Traditionsklubs. Klublegenden wie Michael Owen (158) oder Kenny Dalglish (172) sind schon in Reichweite. Auch deshalb will Salah gehaltstechnisch zu den Topleuten gehören. Nicht nur bei Liverpool, sondern auch im internationalen Vergleich.

Jürgen Klopp will den torgefährlichen Linksfuß selbstverständlich halten. Nach der Partie gegen City schwärmte er über die Qualitäten seines Stürmers: „Nur die besten Spieler der Welt schießen solche Tore. Der erste Ballkontakt, der erste Zweikampf, den er gewinnt, dann den Ball auf den rechten Fuß zu legen und die Situation abzuschließen, war außergewöhnlich. Dieser Verein vergisst so etwas nie, und die Leute werden noch lange über dieses Tor sprechen. In 50 oder 60 Jahren werden sie sich noch an dieses Tor erinnern.“

Die Verantwortlichen werden sich gut überlegen, ob man Salah mit einem hochdotierten Vertrag langfristig an den Verein bindet. Ein ablösefreier Wechsel 2023 wäre der Supergau. Die einzig wirtschaftlich vernünftige Alternative – sollte es nicht zu einer Vertragsverlängerung kommen – wäre ein Verkauf im nächsten Jahr. Fraglich, ob die Fans und Klopp sich mit diesem Gedanken anfreunden können.