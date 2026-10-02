Wirtz bekommt Flügel | 62-Millionen-Flop vor United-Absprung

Klopp gibt Wirtz, was er braucht

Ein Tor, eine Vorlage und eine Hälfte als Kapitän. Florian Wirtz erlebte einen rundum gelungenen Abend beim Nations League-Spiel gegen Serbien (2:0). Ausgerechnet Ex-Liverpool-Coach Jürgen Klopp könnte dem jetzigen Reds-Star in seiner Rolle als Bundestrainer wieder auf die Sprünge helfen. „Wirtz bekommt genau das, was er braucht“, titelt der ‚Liverpool Echo‘. Der offensive Mittelfeldspieler blühte regelrecht auf, kreierte die meisten Chancen, überzeugte mit hoher Passsicherheit und verzeichnete die meisten Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner.

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Nach dem Schlusspfiff richtete Klopp einen Gruß an seinen ehemaligen Arbeitgeber: „Ich glaube, dass in Liverpool heute alle sehr, sehr happy sind mit der Performance. Viele Engländer und Liverpool-Fans haben noch nie ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft geguckt. Und sie werden großen Spaß gehabt haben.“ Wirtz rechnet seine gute Leistung ebenfalls dem 59-Jährigen an. Klopp habe ihm mitgegeben, „dass ich wieder den Fußball spiele, den man von mir gewöhnt ist. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.“ An der Anfield Road hofft man sehnsüchtig, dass auch Klub-Trainer Andoni Iraola das schlummernde Potenzial voll entfesseln kann.

Yoro vor dem Absprung?

Satte 62 Millionen Euro überwies Manchester United im Sommer 2024 an den OSC Lille, um das damals begehrteste Innenverteidiger-Talent der Welt in Leny Yoro auf die Insel zu lotsen. Doch bei den Red Devils verblassten die Vorschusslorbeeren schnell: Der 20-Jährige wurde immer wieder durch Verletzungen ausgebremst und blieb hinter den hohen Erwartungen zurück. Der Innenverteidiger geht nun in seine dritte Saison im Old Trafford, es könnte allerdings seine letzte sein. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, ist der junge Franzose mit seiner Reservistenrolle unzufrieden.

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Um reinen Tisch zu machen, stehen nun richtungsweisende Gespräche mit der Vereinsführung an. Trotz der dürftigen Leistungen in den vergangenen zwei Jahren ist das Interesse anderer europäischer Schwergewichte ungebrochen. Unter anderem die beiden jüngsten Champions League-Finalisten FC Arsenal und Paris St. Germain beobachten Yoros Situation genau. In der laufenden Spielzeit durfte der Rechtsfuß lediglich im EFL Cup und der Königsklasse von Beginn an ran, in der Liga wartet er weiterhin auf sein Startelfdebüt.