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Offiziell Bundesliga

Jung verlängert in Freiburg

von Dominik Schneider - Quelle: scfreiburg.com
3 min.
Anthony Jung im Freiburg-Trikot @Maxppp

Die Liaison zwischen Anthony Jung und dem SC Freiburg findet in diesem Sommer noch kein Ende. Der 34-Jährige hat seinen Vertrag im Breisgau verlängert. Die neue Laufzeit des Kontrakts findet in der offiziellen Meldung des Bundesligisten keine Erwähnung.

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Jung kam im Sommer vom SV Werder Bremen zum Klub aus Baden-Württemberg. „Er ist von Beginn an professionell aufgetreten und war immer zuverlässig zur Stelle, wenn er gefragt war. Zusätzlich leistet er mit seiner Erfahrung über das Spielfeld hinaus in vielen Bereichen einen wertvollen Beitrag“, bringt Vorstand Jochen Saier das erste Jahr des Verteidigers auf den Punkt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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