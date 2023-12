Barça: Erster Sommer-Neuzugang steht fest

Der FC Barcelona hat den ersten Neuzugang für die Saison 2024/25 ausfindig gemacht. Lange suchten mussten die Katalanen dafür nicht, auch komplizierte Verhandlungen sind überflüssig: Wie die ‚Sport‘ berichtet, wird Barça nämlich Chadi Riad (20) zurückholen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Möglich macht das eine Rückkaufklausel in Höhe von sieben Millionen Euro. Der Innenverteidiger mit starkem linken Fuß war im Sommer per Leihe zu Betis Sevilla gewechselt. Die vereinbarte Kaufoption über 3,5 Millionen Euro wurde laut ‚Sport‘ bereits automatisch aktiviert, weil Riad eine bestimmte Anzahl von Spielen absolviert hat.

Lese-Tipp

Wunschspieler Araújo: Gute & schlechte Nachrichten für die Bayern

Unterm Strich zahlt Barcelona also nur 3,5 Millionen Euro an Betis. Die Andalusier sollen zudem eine 50-prozentige Weiterverkaufsklausel für einen zukünftigen Transfer erhalten. Zwei Jahre hätte Barça Zeit gehabt, die Rückkaufoption zu ziehen. Die Entscheidung, nun schon im Sommer zur Tat zu schreiten, soll auch dem Interesse anderer Topklubs geschuldet sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 1,87 Meter große Riad ist physisch stark, verfügt über eine gute Technik und Dominanz in der Luft. Für Betis hat der in Palma geborene Marokkaner, im August erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert, in dieser Saison 15 Spiele bestritten. Seinen Stammplatz in der Startelf hat er seit Monaten sicher – ab der nächsten Saison womöglich auch in Barcelona.