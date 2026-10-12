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Bundesliga

FC Bayern: Kompany verkündet Torwart-Entscheidung

Manuel Neuer patzte am Wochenende. Jetzt kommt es zum Wechsel zwischen den Pfosten des FC Bayern.

von Lukas Hörster
1 min.
Manuel Neuer und Jonas Urbig besprechen sich @Maxppp
Viking FC Bayern

Vincent Kompany hat verraten, wer am morgigen Dienstag (21 Uhr) in der Champions League bei Viking Stavanger das Tor des FC Bayern hüten wird. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Trainer: „Manuel Neuer trainiert heute nicht, er hat etwas am Fuß gespürt. Daher ist die Frage, wer morgen im Tor stehen wird, ganz schnell beantwortet. In dieser Phase der Saison hat es keinen Sinn, dass wir Risiko eingehen.“

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Heißt: Jonas Urbig spielt in Norwegen. Der 23-Jährige überzeugte zuletzt bei der deutschen Nationalmannschaft, während Neuer für die Bayern in Augsburg (2:2) patzte. Daher wurden in den vergangenen Tagen Stimmen lauter, die die Wachablösung im FCB-Tor forderten.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl stellte heute aber bereits klar: „Manu ist unsere Nummer eins, wird es auch bleiben. Und was dann in Zukunft passiert, das wird man dann sehen.“ Das wahrscheinlichste Szenario: Urbig löst Neuer zur neuen Saison als Nummer eins ab, wenn der dann 41-Jährige seine Karriere beendet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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