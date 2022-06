Tottenham: Einigung bei Spence in Sicht

Tottenham Hotspur kommt einer Verpflichtung von Djed Spence näher. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, nähern sich die Londoner in den Verhandlungen mit dem FC Middlesbrough der Einigung. Als Ablöse stehen umgerechnet 17,5 Millionen Euro im Raum, die erfolgsabhängig weiter steigen kann. Der Pay-TV-Sender spekuliert, dass am Wochenende die Übereinkunft zwischen den Klubs erreicht werden könnte.

Spence ist ein 21-jähriger Rechtsverteidiger, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Nottingham Forest spielte. Mit den Tricky Trees schaffte er den Aufstieg in die Premier League, muss ab dem morgigen Freitag aber wieder in Middlesbrough vorstellig werden. Auch der FC Bayern hatte sich mit dem englischen U21-Nationalspieler befasst, ehe Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam nach München wechselte.