Werder-Zukunft: Eggestein fordert Einsatzzeit

Johannes Eggestein kehrt nach seiner Leihsaison beim Linzer ASK zu Werder Bremen zurück, lässt die Entscheidung über einen längerfristigen Verbleib in der Hansestadt jedoch offen. In einem Interview mit den vereinseigenen Medien des LASK kündigt der 23-Jährige an, erst seine Rolle in der Mannschaft ermitteln zu wollen: „In Bremen wird’s mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen. Da gilt es noch abzuwarten, wie die Pläne des Vereins für die Zukunft aussehen.“

Eggestein weiter: „Ich möchte eine gute Perspektive aufgezeigt bekommen, damit es für mich nicht wieder so läuft wie im letzten Jahr und ich mehr Spielpraxis bekomme.“ Beim LASK hat sich Eggestein unterdessen weiterentwickelt. Der Stürmer erzielte in 39 Einsätzen starke 20 Tore und steuerte neun Vorlagen bei.