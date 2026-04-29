Laut Schalke-Legende: BVB an Potulski dran

Mehrere Bundesligisten haben wohl ein Auge auf Kacper Potulski (18) vom FSV Mainz 05 geworfen, darunter Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Das behauptet der einstige Schalke-Verteidiger Tomasz Hajto, der inzwischen als TV-Experte im polnischen Fernsehen für ‚Polsat Sport‘ tätig ist und viele Bundesliga-Spiele analysiert, gegenüber der ‚Allgemeinen Zeitung‘.

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Die regionale Tageszeitung aus Mainz zitiert den 53-Jährigen: „Ich sehe sehr großes Potenzial bei Kacper Potulski. Mainz kann irgendwann 30 Millionen Euro für ihn verdienen, dafür muss er aber spielen. Laut meinen Kontakten haben mehrere Mannschaften aus Deutschland Kacper schon jetzt auf dem Zettel – wie Leverkusen und Dortmund. Aber auch Vereine aus England und Italien sind an ihm interessiert.“

Unverständnis über Einsatzzeiten

Im Februar war bereits über die Avancen zahlreicher internationaler Klubs wie den Mailänder Stadtrivalen Inter und AC, Como 1907, dem FC Chelsea, Brighton & Hove Albion und dem FC Brentford berichtet worden. Auch der BVB und Bayer sind laut Hajto an Potulski dran, der in dieser Saison zu den Shootingstars zählt, zuletzt allerdings häufiger auf der Bank Platz nehmen musste.

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In den vergangenen vier Partien blieb der talentierte Innenverteidiger ohne Einsatz. Die unregelmäßigen Spielzeiten stoßen im Umfeld des Youngsters offenbar auf größeres Unverständnis. „Einigen im Umfeld von Mainz 05 und vor allem Vater Bartosz Potulski geht es mit der Karriere des jungen Abwehrspielers nicht schnell genug“, hieß es jüngst in einem Bericht des ‚kicker‘.

Potulski wechselt erneut Berater

Pikant: Vor kurzem wechselte Potulski bereits zum zweiten Mal binnen eines Jahres die Berateragentur, wird nun von Sports360 vertreten. Treibende Kraft soll hierbei laut dem ‚kicker‘ Vater Bartosz gewesen sein. Auch Hajto versteht nicht, warum der polnische U21-Nationalspieler nicht häufiger zum Einsatz kommt.

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„Kacper hat seine Chancen immer genutzt und starke Spiele gezeigt. In Hoffenheim kam er rein und spielte hervorragend. Ich verstehe nicht, warum er seit dem Spiel keine Rolle mehr spielt, obwohl die erfahrenen Spieler beim 0:4 in Straßburg, dem 0:1 gegen Freiburg und dem 3:4 gegen Bayern auch Fehler gemacht haben“, so Hajto, der die 05er warnt: „Der Junge könnte sich bald fragen, wieso er in Mainz bleiben soll, wenn er erst super spielt und dann gar nicht. Das ist eine Gefahr.“

Ungeachtet dessen haben die Mainzer Bosse mit Blick auf Potulskis Zukunft das Heft des Handelns in der eigenen Hand. Der Vertrag des Defensivjuwels läuft bis 2028 und beinhaltet dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel. Sportdirektor Niko Bungert betonte zuletzt zudem: „Kacper gehört die Zukunft. Er hat eine unglaubliche Qualität und wird bei uns auch in großer Regelmäßigkeit zukünftig auf dem Platz stehen. Da bin ich mir sicher.“