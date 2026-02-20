„Eine Augenweide“: BVB-Juwel Kaba meldet sich eindrucksvoll zurück

Bei Borussia Dortmund freut man sich über einen Rückkehrer. Toptalent Mussa Kaba feierte am Sonntag nach rund zwei Monaten Verletzungspause sein Comeback für die U23 bei der Partie gegen die Zweitvertretung des VfL Bochum (4:1). Rund 20 Minuten durfte der 17-Jährige ran – Zeit genug, um positiv hervorzustechen.

Die ‚Ruhr Nachrichten‘ zitieren U23-Coach Daniel Rios: „Aufgrund der guten Trainingswoche wollten wir ihn reinbringen. Mussa hat uns nach seiner Einwechslung auf der Sechs direkt das gegeben, was ihn ausmacht. Er kann das Spiel gut kontrollieren. Er weiß, in welchen Momenten er das Spiel beschleunigen oder beruhigen muss.“

Der BVB-Plan mit Kaba ist klar: Nach seiner Zwangspause soll er in den kommenden Wochen zunächst in der Reserve Spielpraxis, Fitness und Rhythmus erlangen. Perspektivisch wird dem Teenager, dessen bis 2027 laufenden Vertrag man vorzeitig verlängern will, eine große Rolle bei den Profis zugeschrieben.

„Eine Augenweide, diesem Jungen zuzugucken“*

Dort schnupperte der deutsche U17-Nationalspieler bereits vor seiner Verletzung rein. Wie Samuele Inácio (17) und Mathis Albert (16) war auch Kaba Anfang Januar beim Trainingslager in Marbella dabei. Beim Jahresauftakt gegen Eintracht Frankfurt (3:3) berief Niko Kovac den Sechser sogar erstmals in den Bundesliga-Kader. Auf sein Profidebüt wartet Kaba zwar noch – dieses wird früher oder später aber folgen.

„Es ist eine Augenweide, diesem Jungen zuzugucken“, schwärmt Ingo Preuß, Dortmunds Sportlicher Leiter der U23, „Mussa läuft wie ein Schleicher, er ist überall. Mir gefällt seine Ballbehandlung und vor allen Dingen seine Spielübersicht. Ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen und Monaten so weitergeht. Dann haben wir schon ein Juwel bei uns im Verein.“