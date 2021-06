Slowakei gelingt Überraschungssieg gegen Polen

Außenseiter Slowakei hat gegen Polen für eine Überraschung in der Gruppe E gesorgt. Der ehemalige Nürnberger Robert Mak erzwang in der 18. Minute nach einem Solo von der linken Außenbahn, bei dem er zwei Verteidiger der Polen stehen ließ, ein Eigentor von Szczesny. Maks Schuss auf den kurzen Pfosten prallte von der Schulter des Juve-Keepers zum 0:1 ins Netz. Die erste Hälfte gehörte eher den Polen, die jedoch wenig aus ihrer Überlegenheit rausholen konnten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem Halbzeitwechsel gleicht Polen direkt mit der ersten Aktion aus. Rybus legt an der Strafraumkante zurück auf Linetty, an dessen Kullerball Keeper Dubravka nicht mehr herankommt. Nach einem taktischen Foul fliegt Polens Krychowiak in der 62. Spielminute mit Gelb-Rot vom Platz und lässt dadurch das Spiel kippen. Sieben Minuten später folgte der nächste Nackenschlag, als Abwehrmann Skriniar nach einer Ecke auf 2:1 für die Slowakei erhöhte. Bis zum Schluss arbeitete Polen am Ausgleich, biss sich jedoch an der Abwehr des Gegners die Zähne aus.