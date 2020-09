Koulibaly-Deal: Zinchenko als Verhandlungsmasse?

Oleksandr Zinchenko (23) könnte in einen möglichen Transfer von Kalidou Koulibaly (29) zu Manchester City eingebunden werden. Das bestätigt Berater Alan Prudnikov gegenüber der italienischen Rundfunkanstalt ‚Radio Marte‘: „Zinchenko in der Koulibaly-Verhandlung? Er ist auf dem Radar von Neapel, vor drei Jahren fanden bereits Verhandlungen statt.“

„Aber dafür müssen wir den Koulibaly-Berater fragen, vor dem wir ebenso Respekt haben wie vor dem Management von Manchester City. Was wäre, wenn City mich fragen würde, ob Zinchenko in einen möglichen Deal miteinbezogen werden könnte? Dann würden wir uns Neapels Angebot anhören und schauen, ob das zu realisieren wäre“, so Prudnikov weiter.