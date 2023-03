Droht Newcastle der Zwangsverkauf? | „ManCity gewarnt“ wegen Haaland

Hitziges Duell im Bernabéu

Real Madrid musste sich im gestrigen Halbfinal-Clásico in der Copa del Rey dem FC Barcelona mit 0:1 geschlagen geben. Die Blancos zeigten dabei keine Glanzleistung und waren ihren katalanischen Rivalen unterlegen. Ein Eigentor von Éder Militão sollte die Partie am Ende entscheiden. Besonders defensiv zeigte Barça eine stabile Leistung, was die spanische Presse heute Morgen honoriert: „Ein schlechtes Madrid und ein guter Catenaccio“, fasst die ‚as‘ die 90 Minuten zusammen. Auch Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande stand im Mittelpunkt. Nachdem Vinícius Júnior Frenkie de Jong mit einem Würgegriff zu Boden gerungen hatte, sah der Brasilianer lediglich Gelb. Auf der Titelseite ist zu lesen: „Viel Hysterie, wenig Geschichte.“ Für die ‚Sport‘ stach besonders Ronald Araújo aus dem Abwehrbollwerk der Blaugrana heraus. Der Innenverteidiger verfolgte insbesondere Vinícius auf Schritt und Tritt. „Vinícius wird noch von dem Uruguayer träumen“, schreibt das Blatt dazu. Am 5. April treffen sich beide Teams erneut. Im spanischen Pokalwettbewerb kommt es nämlich ab dem Halbfinale zum Rückspiel.

Macht Haaland schon wieder die Biege?

Die englische Presse hat auf den jüngsten Flirt von Erling Haalands Beraterin Rafaela Pimenta mit Real Madrid reagiert. Der ‚Mirror‘ sieht die Angelegenheit folgendermaßen: „ManCity ist gewarnt.“ Der ‚Daily Star‘ und die ‚Sun‘ titeln ebenfalls unisono: „Manchester City erhält eine Warnung wegen Haaland“. Auf einer Veranstaltung der Financial Times hatte die wohl mächtigste Frau im Profifußball verlauten lassen: „Es gibt die Premier League und dann ist da noch Real Madrid. Und Real Madrid hat es was an sich, was es zum Traumland für Spieler macht.“ Die Blancos hätten eine „Magie, der man als Spieler nicht widerstehen“ könne. Die Königlichen ihrerseits müssen irgendwann Altstar Karim Benzema (35) ersetzen, Aussagen wie die von Pimenta kommen da also nicht ungelegen. Die Skyblues sollten sich also in Acht nehmen, Haalands Zukunft in Manchester ist längst nicht in Stein gemeißelt.

Hat es sich bald ausgescheicht?

In England spricht man immer noch von der Übernahme von Newcastle United durch einen saudi-arabischen Investor. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge könnte den Magpies nun ein erneuter Verkauf drohen. Grund dafür sei ein vorliegender Antrag von Amnesty International beim englischen Ligaverband. Newcastles Besitzer Yasir Al-Rumayyan soll inoffizielle Zahlungen der saudischen Regierung erhalten und verdeckte Aufgaben im Auftrag der Regierung übernehmen. Sein Engagement beim englischen Erstligisten sei lediglich sogenanntes Sportswashing. Also die Ausübung einer Tätigkeit im Sport zur Verschleierung anderer Tätigkeiten. Eine Reaktion der Premier League steht noch aus, die englische Presse jedoch ist sich bereits sicher: „Panikzustand“, titelt die ‚Sun‘ angesichts möglicher Konsequenzen.