Real-Interesse? Kloppos Klartext-Ansage

Jürgen Klopp hat jegliches Interesse von Real Madrid an seiner Person in das Reich der Fabeln verwiesen. „Gut, dass wir mal darüber sprechen“, leitet der RB-Funktionär bei der Vorstellung als WM-Experte bei ‚Magenta TV‘ ein und setzt zur Grundsatzdiskussion an: „Wann ist eine Nachricht eine Nachricht? Wenn irgendjemand ein Blatt Papier nimmt und etwas draufschreibt? Oder wenn irgendwas dran ist? Wie muss die Situation sein? Dass Real Madrid mich irgendwann mal angerufen und gesagt hat: ‚Florentino Pérez am Telefon! Jürgen, wie sieht‘s aus?‘ Oder reicht es, wenn ‚OE24‘ – keine Ahnung, ob das KI ist oder von irgendwelchen Menschen – irgendeinen Dreck schreibt? Das nervt mich.“

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Und auch zum Dauerthema Bundestrainer bezieht Klopp Stellung: „Direkt mit der Tür ins Haus. Im Moment denke ich da gar nicht drüber nach. Wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren. Aber geplant ist diesbezüglich gar nichts.“ Wobei die BVB- und Liverpool-Legende anfügt, dass er im Gegensatz zu den Real-Gerüchten die ständigen Nachfragen zumindest „halbwegs nachvollziehen“ kann.