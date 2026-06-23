Verletzungspech: Ryerson droht Ausfall

Borussia Dortmund trifft es dieser Tage besonders heftig. Nach dem langfristigen Ausfall von Nico Schlotterbeck (26) musste auch Julian Ryerson (28) in der Nacht von Montag auf Dienstag verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

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Der 28-jährige Rechtsverteidiger verließ die Partie zwischen Norwegen und dem Senegal (3:2) schon nach 13 Minuten und saß anschließend mit einem Eisbeutel auf dem Oberschenkel auf der Bank. Eine Diagnose oder mögliche Ausfallzeit wurden noch nicht kommuniziert.