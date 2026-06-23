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Weltmeisterschaft

Verletzungspech: Ryerson droht Ausfall

von Dominik Schneider
Julian Ryerson entweder vor dem ersten Schultag oder vor der Ankunft im Teamhotel @Maxppp
Norwegen 3-2 Senegal

Borussia Dortmund trifft es dieser Tage besonders heftig. Nach dem langfristigen Ausfall von Nico Schlotterbeck (26) musste auch Julian Ryerson (28) in der Nacht von Montag auf Dienstag verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

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Der 28-jährige Rechtsverteidiger verließ die Partie zwischen Norwegen und dem Senegal (3:2) schon nach 13 Minuten und saß anschließend mit einem Eisbeutel auf dem Oberschenkel auf der Bank. Eine Diagnose oder mögliche Ausfallzeit wurden noch nicht kommuniziert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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