FC Bayern: Neuer in der Schwebe

Noch ist nicht klar, wer beim FC Bayern am Wochenende zwischen den Pfosten steht. Laut der ‚Bild‘ hat Manuel Neuer nur Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Hinter seinem Einsatz am Freitag (20:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach stehe ein Fragezeichen.

Der 39-Jährige sei erst etwas später zum Teamtraining gestoßen und habe anschließend eine halbe Stunde hinter verschlossenen Türen mittrainiert. Sollte Neuer ausfallen, stünde erneut Jonas Urbig bereit. Der 22-Jährige hat den Kapitän, der seit zwei Wochen mit einem Muskelfaserriss fehlt, bereits gegen Eintracht Frankfurt (3:2) und Borussia Dortmund (3:2) vertreten.