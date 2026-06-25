55 Millionen: Greenwood mit neuem Klub einig

Fenerbahce träumt davon, Mason Greenwood in diesem Sommer zu verpflichten. Wie ‚L’Équipe‘ berichtet, ist den Türken nun ein entscheidender Schritt gelungen: Mit dem 24-Jährigen wurde eine grundsätzliche Einigung erzielt. Die Verhandlungen mit Olympique Marseille gestalten sich jedoch kompliziert, denn die Franzosen fordern 50 bis 55 Millionen Euro für den Engländer. Fener ist mit einer ersten Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro gescheitert.

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Präsidentschaftskandidat Hakan Safi hatte versprochen, Merih Demiral (28/Al Ahli), Hakan Calhanoglu (32/Inter Mailand), Luis Suárez (28/Sporting Lissabon) oder Greenwood zu verpflichten, sollte er die Wahl gewinnen. Mit Letzterem wurden nun die ersten Schritte eingeleitet, doch bis zum endgültigen Vollzug des Transfers steht noch viel Arbeit an. Auch die AS Rom zeigt Interesse an dem Angreifer und soll bereit sein, 40 Millionen Euro zu bieten.