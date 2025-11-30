Toppmöller degradiert Wahi

Für Elye Wahi kommt es mittlerweile knüppeldick bei Eintracht Frankfurt. Für die Partie gegen den VfL Wolfsburg, die um 17:30 Uhr angepfiffen wurde, reichte es beim Franzosen nicht mal für den Kader. Dino Toppmöller erklärte seine Entscheidung bei ‚DAZN‘: „Das ist eine sportliche Entscheidung. Wir haben mit Michy Batshuayi und Jessic Ngankam zwei Stürmer nominiert.“

Das reiche für den Spieltagskader, so der Cheftrainer der Adler. In den vergangenen Wochen sickerte bereits durch, dass sich der 22-Jährige schon im Januar nach einem neuen Klub umschauen soll. Vor einem Jahr zahlte die Eintracht noch 26 Millionen Euro Ablöse für Wahi. Eine Summe, die angesichts der gezeigten Leistungen kaum wieder reinzuholen ist.