Der Hamburger SV muss vorerst auf Miro Muheim verzichten. Wie die Rothosen mitteilen, hat sich der 28-Jährige bei der 0:4-Auswärtsniederlage gegen Werder Bremen eine Verletzung an der rechten Wade zugezogen. Bereits während der Länderspielpause hatte der Schweizer Nationalspieler aufgrund von muskulären Problemen pausieren müssen, nun fällt er erneut aus.

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Muheim zählte in den vergangenen Wochen zu den absoluten Leistungsträgern beim HSV. In seiner neuen Rolle auf der Sechser-Position zeigte er sich zuletzt äußerst torgefährlich. In den vergangenen sechs Spielen gelangen dem Linksfuß drei Tore und eine Vorlage.