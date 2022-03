Bei Sampaoli-Verbleib: Milik will OM verlassen

Arkadiusz Milik (28) will Olympique Marseille im Sommer verlassen, sollte Trainer Jorge Sampaoli im Amt bleiben. ‚RMC‘ berichtet vom Zerwürfnis der beiden, das durch gegenseitige Kritik immer größer wird. So kritisierte der polnische Stürmer seinen Trainer und dessen häufig wechselnde Spielsysteme nach der jüngsten Partie gegen die AS Monaco (0:1) öffentlich. Darüber hinaus bemängelte Milik seine unregelmäßigen Einsatzzeiten.

Nach Informationen von ‚RMC‘ ist das Verhältnis zwischen Sampaoli und einigen seiner Spieler stark beschädigt. Namentlich nennt der Rundfunksender neben Milik auch Amine Harit (24), Leonardo Balerdi (23) und Steve Mandanda (36), die sich ungerecht behandelt fühlen sollen. Die schwachen Leistungen und schlechten Ergebnisse der vergangenen Wochen tun ihr Übriges zur Stimmung bei OM, das seit drei Spielen sieglos ist.