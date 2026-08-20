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Bundesliga

BVB: Fort gibt grünes Licht

Borussia Dortmunds Chancen im Rennen um Héctor Fort sind weiter gestiegen. Zwei anderen Vereinen hat der Barça-Profi jetzt abgesagt.

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Héctor Fort im Barça-Einsatz @Maxppp

Héctor Fort (20) will offenbar unbedingt zu Borussia Dortmund wechseln. Laut ‚Sky‘ hat der Rechtsverteidiger alle anderen Anfragen, darunter von der AS Rom und Real Sociedad, abgeblockt. Sein klarer Wunsch sei ein Transfer zum BVB.

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Die Gespräche über einen möglichen Wechsel laufen schon seit einiger Zeit. Der FC Barcelona fordert bis zu 20 Millionen Euro, bei einer sehr hohen Weiterverkaufsklausel soll aber auch eine Ablöse von nur rund zehn Millionen denkbar sein.

Fort war in der vergangenen Saison an den FC Elche verliehen (14 La Liga-Spiele), sein Vertrag bei Barça läuft bis 2029. Dort ist die Aussicht auf Spielpraxis für das Eigengewächs aber mau. In Dortmund könnte Fort den Kaderplatz von Yan Couto (24) einnehmen, der an Como 1907 verliehen wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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