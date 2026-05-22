Weg für Mourinho frei: Arbeloa verlässt Real

Wirklich gewinnbringend war der Trainerwechsel bei Real Madrid nicht. Nach weniger als fünf Monaten endet das Kapitel als Cheftrainer bei Real Madrid für Álvaro Arbeloa schon wieder. Der 43-Jährige bestätigte auf einer Pressekonferenz, dass nach der Saison Schluss ist: „Ich verlasse Real Madrid mit unermesslicher Dankbarkeit, da die Spieler mich zu einem besseren Menschen gemacht haben und mir jeden Tag Freude bereitet haben.“

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Arbeloa hatte erst Mitte Januar von Xabi Alonso übernommen. Unter seiner Regie dominierte bei den Königlichen aber das Chaos, diverse Spieler leisteten sich abseits des Platzes Undiszipliniertheiten. Und auch sportlich lief es nicht wirklich, Real beendet die Saison ohne Titel. In der Liga landen die Blancos deutlich hinter dem Erzrivalen FC Barcelona.

Arbeloa bestätigt Mourinho

Als Nachfolger steht José Mourinho in den Startlöchern. Der Portugiese kann von Benfica Lissabon per Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag gekauft werden. Die Höhe der Ablöse beläuft sich auf drei Millionen Euro. Arbeloas Arbeitspapier in Madrid wäre ursprünglich noch bis 2027 gelaufen.

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Neben seinem Abgang bestätigte Arbeloa übrigens auch mehr oder weniger, dass The Special One tatsächlich zu Real zurückkehren wird: „José Mourinho hat ein fantastisches Trainerteam, er ist hervorragend umgeben. Wenn er kommt, wird er das mit seinen eigenen Leuten tun, wie es sein sollte“, so der Spanier. Zuletzt war spekuliert worden, dass Arbeloa Teil des Teams werden könnte. Das schloss er aber jetzt aus.