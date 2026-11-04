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Bundesliga

BVB: Neue Entwicklungen um Anton

Seit Monaten sind die Vertragsverlängerungen von Gregor Kobel, Waldemar Anton, Julian Ryerson und Serhou Guirassy großes Thema beim BVB. In einem der vier Fälle scheint es nun zu ersten Komplikationen zu kommen.

von Tristan Bernert - Quelle: Sport Bild
1 min.
Waldemar Anton bei einer Medienrunde @Maxppp

Die angepeilte Verlängerung von Waldemar Anton bei Borussia Dortmund ist offenbar kein Selbstläufer. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, stocken die Gespräche zwischen dem Abwehrchef und den BVB-Verantwortlichen.

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Dem Magazin zufolge wurde Anton ein erstes Angebot unterbreitet, das finanziell jedoch nicht seinen Vorstellungen entsprechen soll. Der 30-Jährige fühle sich durch die vorgelegten Zahlen nicht genug wertgeschätzt. Daraufhin habe die Spielerseite dem BVB ein Gegenangebot unterbreitet.

Dieses liege nun auf den Tischen der BVB-Bosse. In den nächsten Wochen sollen die Verhandlungen mit Anton fortgesetzt werden. Der Vertrag des Abwehrchefs läuft 2028 aus.

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Zuletzt hatte Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer noch im ‚Sport1‘-Doppelpass zu Anton erklärt: „Das läuft im Hintergrund, das Ziel vor Augen. Das ist unsere Stärke. Wir sind mit der aktuellen Situation sehr zufrieden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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