Menü Suche
Kommentar
Premier League

Arsenal zittert um Gabriel

von Luca Hansen - Quelle: The Athletic
FC Arsenal-Spieler bejubeln ein Tor @Maxppp

Der FC Arsenal macht sich große Sorgen um Gabriel. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, lassen erste Untersuchungen darauf schließen, dass der Innenverteidiger ein bis zwei Monate ausfällt. Weitere Tests seien aber noch notwendig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-Jährige hatte sich beim 2:0-Sieg von Brasilien gegen den Senegal am vergangenen Wochenende am Oberschenkel verletzt und musste ausgewechselt werden. Ein Ausfall würde die Gunners schwer treffen, schließlich ist der Kapitän in der Viererkette gesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Arsenal
Gabriel Magalhães

Weitere Infos

Premier League Premier League
Arsenal Logo FC Arsenal
Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert