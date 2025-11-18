Arsenal zittert um Gabriel

Der FC Arsenal macht sich große Sorgen um Gabriel. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, lassen erste Untersuchungen darauf schließen, dass der Innenverteidiger ein bis zwei Monate ausfällt. Weitere Tests seien aber noch notwendig.

Der 27-Jährige hatte sich beim 2:0-Sieg von Brasilien gegen den Senegal am vergangenen Wochenende am Oberschenkel verletzt und musste ausgewechselt werden. Ein Ausfall würde die Gunners schwer treffen, schließlich ist der Kapitän in der Viererkette gesetzt.