HSV: Bundesliga-Duo an Mikelbrencis dran

Im Winter stand aufgrund mangelnder regelmäßiger Einsatzzeiten ein Abschied von William Mikelbrencis im Raum, schlussendlich blieb er beim Hamburger SV. Der Rechtsverteidiger kämpfte sich zurück ins Team von Merlin Polzin und plötzlich hatte der 22-Jährige sogar ein neues Vertragsangebot auf dem Tisch.

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Die Gehaltswünsche des jungen Franzosen konnte der HSV bislang aber nicht erfüllen. Stand jetzt wird Mikelbrencis den Nordklub im Sommer ablösefrei verlassen, wenngleich eine finale Entscheidung noch nicht gefallen ist. Womöglich bleibt er aber auch bei einem HSV-Abschied in der Bundesliga.

Nach FT-Informationen beschäftigen sich sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Aufsteiger Schalke 04 mit Mikelbrencis und beobachten die Situation rund um den Rechtsverteidiger genau. Aus dem Ausland gibt es zudem Interesse vom FC Girona, Parma Calcio sowie einem Ligue 1-Vertreter, der aktuell in den Top6 der Tabelle steht.

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Mikelbrencis war 2022 für rund 700.000 Euro vom FC Metz nach Hamburg gewechselt. Dort feierte er im vergangenen Jahr den Aufstieg mit den Rothosen, insgesamt stehen 67 Pflichtspiel-Einsätze zu Buche.