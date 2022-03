James nach Kolumbien?

Der Ex-Münchner James Rodríguez könnte im Sommer in seine Heimat zurückkehren. Laut ‚O Jogo‘ zeigt der Junior FC aus Barranquilla Interesse am offensiven Mittelfeldspieler. Der Klub sei sogar bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro zu ziehen.

Der kolumbianische Nationalspieler trägt derzeit das Trikot des Al-Rayyan SC aus der Qatar Stars League. James ist in der Wüste aber nicht glücklich und strebt einen Wechsel an. Sein Vertrag ist noch bis 2024 datiert.