Barça: Koeman bestätigt Vertragsgespräche

Ronald Koeman hat bestätigt, dass er sich mit dem FC Barcelona in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung befindet. „Vor zweieinhalb Wochen hatten wir ein Gespräch über einen neuen Vertrag“, verrät der Niederländer im Interview mit dem ‚Algemeen Dagblad‘. Bis zum kommenden Sommer ist der 58-Jährige nach aktuellem Stand noch an die Katalanen gebunden.

Sollte es zu einer Verlängerung kommen, will sich Koeman nicht in seine sportlichen Entscheidungen reinpfuschen lassen. „Ich muss in der Lage sein zu entscheiden, wie wir spielen und wen ich spielen lasse.“ Von Präsident Joan Laporta erwartet der ehemalige Nationaltrainer derweil mehr Diskretion, nachdem dieser in einer Medienrunde über die Vertragsgespräche gesprochen hatte.