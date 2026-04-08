Bundesliga
BVB: Reggiani erleidet Nasenbeinbruch
@Maxppp
Luca Reggiani ist verletzt von der Länderspielreise mit der italienischen U19-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ hat sich der Innenverteidiger von Borussia Dortmund einen Nasenbeinbruch zugezogen.
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Ausfallen werde der 18-Jährige allerdings nicht, weil er mit einer Gesichtsmaske weiterhin am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen kann. Für den BVB kam Reggiani, dessen Vertrag erst Mitte März langfristig bis 2029 verlängert wurde, in der laufenden Saison sechsmal zum Einsatz.
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