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BVB: Reggiani erleidet Nasenbeinbruch

von Lukas Weinstock - Quelle: Ruhr Nachrichten
Luca Reggiani beim Training von Borussia Dortmund @Maxppp

Luca Reggiani ist verletzt von der Länderspielreise mit der italienischen U19-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ hat sich der Innenverteidiger von Borussia Dortmund einen Nasenbeinbruch zugezogen.

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Ausfallen werde der 18-Jährige allerdings nicht, weil er mit einer Gesichtsmaske weiterhin am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen kann. Für den BVB kam Reggiani, dessen Vertrag erst Mitte März langfristig bis 2029 verlängert wurde, in der laufenden Saison sechsmal zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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