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Arsenal: Mega-Talent Dowman vor Leihe?

von Daniel del Federico - Quelle: Talksport
1 min.
Max Dowman @Maxppp

Mikel Arteta schließt ein Leihgeschäft von Max Dowman in Zukunft nicht aus. „Wir werden alle sechs Monate bewerten, wo wir stehen, was für ihn das Beste ist, und darauf basierend die richtigen Entscheidungen treffen“, erklärte der Spanier auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Brighton & Hove Albion (0:3). Der 16-jährige Offensivakteur machte zuletzt im EFL Cup gegen Ipswich Town (4:2) erneut auf sich aufmerksam, als er zwei sehenswerte Treffer erzielte.

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Bereits im vergangenen Sommer gab es Leihinteresse an Dowman. Drittligist Luton Town unter Ex-Gunner Jack Wilshere fragte laut ‚Talksport‘ mehrfach bei den Nordlondonern bezüglich des jungen Engländers an – jedoch vergeblich. „Wir haben uns die Möglichkeiten gar nicht wirklich angehört, weil für uns klar war, dass wir ihn im Kader haben und er Teil der Vorbereitung sein sollte“, stellte Arteta klar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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