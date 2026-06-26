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Bayern sichert sich Kusi-Asare-Klausel

von David Hamza - Quelle: Bild
Jonah Kusi-Asare bei der Klub-WM @Maxppp

Der FC Bayern gibt den Zugriff bei Jonah Kusi-Asare (18) nicht komplett aus den Händen. Nach Informationen der ‚Bild‘ sichern sich die Münchner eine Rückkaufoption für den Mittelstürmer, der unmittelbar vor einem sechs Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Fulham steht.

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An den Premier League-Klub war Kusi-Asare bereits in der vergangenen Saison verliehen. In zehn Spielen blieb er ohne Tor, für Fulhams U21 traf der schwedische U21-Nationalspieler fünfmal in sechs Einsätzen.

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