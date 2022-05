Kroos: Zwei weitere Jahre ein Königlicher

Nach dem Champions League-Triumph ist vor der Vertragsverlängerung. Wie Toni Kroos gegenüber ‚Goal España‘ mitteilte, wird er seinen Vertrag bei Real Madrid verlängern: „Ich werde weitermachen bei Real Madrid, zwei weitere Jahre.“ Die Verlängerung komme unabhängig davon zustande, ob sich die Königlichen auf dem Transfermarkt im zentralen Mittelfeld noch verstärken. Real ist nah dran, Aurélien Tchouaméni (22) von der AS Monaco für die kommende Spielzeit zu verpflichten.

Kroos gehörte zu den Säulen des diesjährigen Champions League-Erfolgs und spielte im Finale gegen den FC Liverpool (1:0) über die volle Länge. Er stand in dieser Saison in zwölf Partien in der Königsklasse auf dem Platz und erzielte dabei zwei Treffer. Für den 32-Jährigen war es bereits das fünfte Mal, dass er den Henkelpott hochstemmen durfte, was geteilten Rekord bedeutet.