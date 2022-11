Nagelsmanns Weg aus der Bayern-Krise

Als der FC Bayern im September einige schwache Ergebnisse einfuhr, hat Trainer Julian Nagelsmann an den richtigen Stellschrauben gedreht. Man habe „über Intensität, Pressing und System gesprochen“, erzählt Sportvorstand Hasan Salihamidzic der ‚Sport Bild‘, aber „auch über Spieler und ihre Positionen“. Viele Stars hätten sich erst an ihre Rolle auf dem Feld gewöhnen müssen.

Salihamidzic lobt: „Julian war in seinen Analysen sehr klar und hat erklärt, was er machen will. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.“ Die vergangenen zehn Pflichtspiele seit dem 2:2 gegen Borussia Dortmund hat der Rekordmeister allesamt gewonnen. In der Champions League qualifizierte man sich ohne Punktverlust für das Achtelfinale. Und in der Bundesliga grüßt Bayern standesgemäß von der Tabellenspitze.