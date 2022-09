Bestätigt: Bayern schnappen sich Hertha-Talent

Der FC Bayern wird mit Yll Gashi von Hertha BSC bald ein weiteres Talent in seinen Reihen begrüßen dürfen. Herthas Nachwuchsboss Pablo Thiam bestätigt gegenüber der ‚Bild‘: „Ja, es gibt mittlerweile eine grundsätzliche Einigung mit Bayern, auch wenn die Verträge noch nicht unterschrieben sind. Das wird in den nächsten Tagen abgewickelt.“ Dem Vernehmen nach soll der 14-Jährige einen Vierjahresvertrag in München unterzeichnen.

Der Rekordmeister zahlt demnach eine Ablösesumme in Hohe von 90.000 Euro, die durch Bonuszahlungen noch um weitere 30.000 Euro steigen kann. Die Boni treten in Kraft, wenn der Außenstürmer für die U16, U17 und U18 der Bayern aufläuft. Zudem winkt der Alten Dame eine mittlere sechsstellige Summe, falls Gashi 30 Profieinsätze für die Münchner absolviert. Die Bayern setzen sich im Werben damit gegen namhafte Konkurrenz wie RB Leipzig, Borussia Dortmund, Juventus Turin und den FC Chelsea durch.